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السبت، 04-05-2024 12:10 ص

زاخاروفا تعلق على تصريح بوريل حول وقف إمدادات الأسلحة إلى كييف

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الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريح مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل، بشأن وقف إمدادات الأسلحة إلى كييف، اعتراف كبير وصيغة كاملة للسلام.

وأكدت زاخاروفا في تعليقها على تصريح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي قال إنه "بدون تزويد الغرب كييف بالأسلحة، فإن الصراع في أوكرانيا سينتهي خلال أسبوعين"، قائلة إن "هذا اعتراف كبير وصيغة كاملة للسلام".

وذكرت زاخاروفا: "اعتراف كبير! إليكم صيغة السلام بأكملها – وقف إمداد الغرب بالأسلحة لنظام كييف".

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RT

 




 

 


 

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