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الخميس، 07-10-2021 06:52 م

زعماء في مجلس الشيوخ الأمريكي يوافقون على رفع سقف الدين العام

امريكا


الوكيل الإخباري - وافق زعماء في مجلس الشيوخ الأمريكي على زيادة الحد المسموح لوزارة الخزانة باقتراضه بواقع 480 مليار دولار.

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وأعلن معاون في المجلس أن ذلك المبلغ هو ما قالت وزارة الخزانة إنه لازم لتمديد سقف الدين حتى الثالث من ديسمبر القادم.


ومن المتوقع أن يطرح هذا الاقتراح على التصويت في المجلس في وقت لاحق اليوم.


وكان زعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل اقترح على الديمقراطيين تسوية مؤقتة للخروج من المأزق البرلماني وتجنب الخطر الوشيك المتمثل بتخلف البلاد عن سداد ديونها.


ويسمح الاقتراح بالمصادقة في أسرع وقت ممكن على سقف جديد للدين سيكون صالحا حتى ديسمبر.


وسقف الدين العام هو الحد الأقصى قانونا للمديونية العامة في الولايات المتحدة، وهو محدد عند 28,4 تريليون دولار.


وبحسب وزارة الخزانة الأميركية سيتم بلوغ هذا الحد في 18 أكتوبر.

 

روسيا اليوم 


 




 

 


 

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