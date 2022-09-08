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الخميس، 08-09-2022 09:18 م

زعماء ورؤساء دول ينعون ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلن قصر باكينغهام الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وتنكيس العلم في القصر.

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الإمارات
وقال نائب رئيس الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم، نشارك بقية العالم في الحزن على رحيل جلالة الملكة إليزابيث.


فرنسا
أشاد إيمانويل ماكرون بالملكة اليزابيث الثانية التي رحلت الخميس، معتبرا أنها "صديقة لفرنسا وملكة للقلوب"

 

كندا
قالت ماري سيمون الحاكمة العامة لكندا على تويتر إن الكنديين في جميع أنحاء البلاد يشعرون بالحزن لرحيل الملكة إليزابيث وقدمت تعازيها إلى العائلة المالكة البريطانية.


وقالت سيمون "نتقدم بأحر تعازينا إلى العائلة المالكة في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية".

 

البيت الأبيض
أعرب البيت الأبيض عن تعاطفه مع عائلة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاماً ومع "شعب المملكة المتحدة" على ما أعلنت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار.


الأمم المتحدة
أشاد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، بالمزايا التي تمتّعت بها ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية من "فضيلة ونعمة وتفان" .

 


الهند
أبدى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الخميس "ألمه" لوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.


وكتب مودي على تويتر أن الملكة الراحلة "جسدت قيادة ملهمة لامتها وشعبها".

 


إيطاليا
قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس، تعازيه بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، معتبرا أن الملكة "المحبوبة" مثلت المملكة المتحدة ومنظمة الكومنولث "بتوازن وحكمة".

 

 




 

 


 

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