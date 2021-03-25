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الخميس، 25-03-2021 09:52 ص

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي: بالكاد تحدثت مع بايدن

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الوكيل الإخباري- قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، إنه بالكاد تحدث إلى الرئيس جو بايدن منذ تنصيبه في 20 يناير، متهما البيت الأبيض بالتحول إلى "اليسار المتشدد".

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وقال مكونيل خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "لا أعتقد أنني تحدثت معه منذ أن أدى اليمين"، مشيرا إلى أنه لم تتم دعوته إلى البيت الأبيض أيضا.

ورأى أنه "حتى الآن هذه الإدارة غير مهتمة بفعل أي شيء على أساس الحزبين في الوسط السياسي"، مضيفا: "لم تكن هناك أي جهود على الإطلاق من جانب الرئيس أو الإدارة لفعل أي شيء في الوسط السياسي".

وذكرت صحيفة The Hill أن البيت الأبيض على اتصال مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن البنية التحتية، واستضاف بايدن سابقا 10 جمهوريين لمناقشة الإغاثة من فيروس كورونا. لكن الديمقراطيين قلقون أيضا من إبطاء أو تضييق الفواتير لمحاولة جعلهم من الحزبين، مشيرين إلى ما يعتبرونه أخطاء استراتيجية سابقا.

 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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