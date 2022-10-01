زعيم الشيشان : على روسيا استخدام سلاح نووي منخفض القوة في أوكرانيا

الوكيل الاخباري - طالب زعيم منطقة الشيشان وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رمضان قديروف، السبت، موسكو التفكير في استخدام سلاح نووي "منخفض القوة" في أوكرانيا في ظل الانتكاسات الأخيرة التي منيت بها في ساحة المعركة.



وانتقد القادة الروس لتخليهم عن بلدة ليمان شرق أوكرانيا، وقال قديروف "في رأيي الشخصي، ينبغي اتخاذ تدابير أكثر صرامة، بما يرقى لإعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية منخفضة القوة".

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