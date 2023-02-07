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الثلاثاء، 07-02-2023 11:45 ص

زعيم كوريا الشمالية يأمر جيش بلاده بالاستعداد والجاهزية للحرب

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الوكيل الإخباري - أعلن كبار المسؤولين العسكريين في كوريا الشمالية أنهم سيوسعون ويكثفون مناوراتهم العسكرية لضمان استعداد قواتهم للحرب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية الثلاثاء قبل عرض عسكري كبير مرتقب.

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وجاء هذا التعهد خلال اجتماع الاثنين أشرف عليه الزعيم كيم جونغ أون وفي أعقاب مناورات جوية مشتركة الأسبوع الماضي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.


وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أنه كان على رأس جدول أعمال الاجتماع العسكري "مسألة توسيع وتكثيف العمليات والمناورات القتالية (للجيش الشعبي الكوري) ... وإحكام الجاهزية للحرب على نحو كامل".


وتزامن اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لكوريا الشمالية مع كشف أقمار اصطناعية تجارية "استعدادات واسعة النطاق لعرض عسكري" في بيونغ يانغ قبل العطلات الرسمية الرئيسية هذا الشهر.


وتحتفل كوريا الشمالية الأربعاء بالذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة، وفي 16 شباط بـ"يوم النجم الساطع" الذي يوافق عيد ميلاد كيم جونغ إيل، نجل مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ ووالد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.


ودعا كيم مؤخرا إلى زيادة ترسانة بيونغ يانغ النووية، بما في ذلك إنتاج أسلحة نووية تكتيكية بكميات كبيرة وتطوير صواريخ جديدة قادرة على شن ضربات نووية مضادة. وكالات


 




 

 


 

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