زعيم كوريا الشمالية يجري تفتيشا على مصانع للذخيرة

الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية الأربعاء، بأن الزعيم كيم جونغ-أون زار المصانع الرئيسية للذخيرة والآلات، ودعا إلى بذل الجهود لتوسيع الإنتاج في القطاع الاقتصادي الشامل.

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وجرت عملية التفتيش يوم الثلاثاء، بعد يوم من اختتام كوريا الشمالية الاجتماع العام للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري الذي دام 4 أيام، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.



وزار كيم، برفقة مسؤولين في الحزب، مؤسسة صناعية دفاعية، قالت كوريا الشمالية إنها تلعب دورا رئيسيا في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.



وتظهر الصورة، التي قدمتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية لكوريا الشمالية في 3 يوليو 2024، الزعيم كيم جونغ أون أثناء قيامه بتفتيش مصنع صناعي دفاعي كبير في اليوم السابق.

وتمت عملية التفتيش مباشرة بعد اليوم الأخير من الاجتماع العام للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن كيم أكد ضرورة قيام مسؤولي الحزب "بالدراسة الشاملة والتسليح من أجل تنظيم وتوجيه تحديث خطوط الإنتاج بشكل صحيح في جميع الوحدات في المجال الاقتصادي"،.