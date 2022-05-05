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الخميس، 05-05-2022 02:42 م

زعيم كوريا الشمالية يمنع السراويل الضيقة وشرطة خاصة بالازياء

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الوكيل الإخباري - بدأت "شرطة الأزياء" في كوريا الشمالية تنقض على الشباب الذين يرتدون سراويل ضيقة على طراز "الهيبستر" وأولئك الذين يتشبهون بالشباب في الدول الغربية.اضافة اعلان


وبحسب ما ورد فقد أنشأ الزعيم الكوري الشمالي "شرطة أزياء" خاصة لمكافحة الأعداد المتزايدة من الشباب الذين يرتدون السراويل الضيقة بعد أن انتشرت صيحة الجينز الضيق مؤخرا في كوريا الشمالية.

وخشية منه جراء ازدياد أعداد الشباب الذين يرتدون الملابس غير المحتشمة أو الذين يقلدون الاتجاهات الغربية، قرر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون منع المواطنين من ارتداء السراويل الضيقة.

وأصدر الزعيم الكوري الشمالي أصدر "مرسوم الموضة" بعد أن شوهدت أعداد متزايدة من الشباب يرتدون الجينز الضيق، وازدادت شعبية هذه السراويل الضيقة مؤخرا، وذلك بعد عدة سنوات من ذروة توجه "الهيبستر" في الغرب.

 




 

 


 

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