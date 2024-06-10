زلة لسان جديدة لبايدن .. ماذا قال ؟

الوكيل الإخباري- صدرت عن الرئيس الأمريكي جو بايدن زلة لسان جديدة مميزة، حيث اشتكى من أن العراق اضطر للانتظار طويلاً للحصول على المساعدة الأمريكية، في إشارة إلى أوكرانيا.

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قال بايدن للصحافيين في ختام زيارته لفرنسا: "ما يقوله البعض هو أننا أصبحنا في شبه عزلة. أعني، أنه كان علينا أن ننتظر كل هذه الشهور فقط للحصول على المال لدعم العراق، هذا لا يشبهنا. هذه ليست أمريكا".



واستغرق الكونغرس ستة أشهر ليتمكن من تخصيص 61 مليار دولار للبيت الأبيض بغية مواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك توريد الأسلحة والذخيرة.



وقد أعطت زلات بايدن المتكررة، البالغ من العمر 81 عامًا، وحركاته المحرجة، مبرراً لخصومه السياسيين للتشكيك في مدى صلاحيته لولاية رئاسية ثانية.



RT