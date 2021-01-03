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الأحد، 03-01-2021 12:12 م

زلزال آخر بقوة 4.2 يضرب مدينة داغستان الروسية

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الوكيل الاخباري - أفادت الخدمة الصحفية بوزارة الطوارئ الروسية، أن زلزالا آخرا ضرب مدينة داغستان ليلاً بقوة 4.2 درجة من دون تسجيل إصابات أو دمار.

وجاء في البيان "في الساعة 03:00 بتوقيت موسكو في 03/01/2021، وردت معلومات تفيد بوقوع زلزال في الساعة 01:07 بتوقيت موسكو في بحر قزوين".

وذكر البيان، أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 10 كيلومترات من ساحل منطقة ديربنت، ولم ترد أية معلومات، عن وقوق أضرار أو إصابات.

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يشار إلى أن مركز رصد الزلازل الأوروبي-المتوسطي (EMSC)، قال أمس السبت، إن زلزالا بقوة 4.6 درجة ضرب داغستان.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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