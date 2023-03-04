السبت 04-03-2023
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السبت، 04-03-2023 04:18 م

زلزال بقوة 4 درجات في شرق طاجيكستان

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الوكيل الإخباري- أفادت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ الطاجيكستانية أوميدا يوسفي بوقوع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم السبت في منطقة غورني باداخشان ذاتية الحكم في شرق طاجيكستان.

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وقالت: "وقع مركز الهزة الأرضية في الساعة 05:23 صباح اليوم السبت على بعد 370 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دوشنبه وعلى بعد 97 كيلومترا شرقي بحيرة سريز. وبلغت قوة الزلزال 4 درجات".

وأضافت أن قوة الهزة في قرية مرجب بلغت 3 درجات وفي المركز الإداري لمنطقة غورني باداخشان مدينة خوروغ – درجتين. وتابعت: "لم تقع هناك إصابات أو أضرار".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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