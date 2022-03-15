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الثلاثاء، 15-03-2022 10:20 ص

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مصر

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الوكيل الإخباري-سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس، هزة أرضية ضربت البلاد على بعد 67 كيلو مترا شرق واحة «باريس» بمحافظة الوادي الجديد في جنوب الصحراء الغربية للبلاد.

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وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن قوة حدوث الزلزال كانت 4.0 درجة وفقًا لمقياس ريختر، بخط طول 31.25 شرقًا، وخط عرض 24.51 شمالًا، وبعمق 10 كيلومترات، ووقعت تلك الهزة الأرضية في تمام الساعة 3:1 فجرًا بالتوقيت المحلي في البلاد.

 

ويذكر أن في يوم 3 فبراير الماضي، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بحدوث هزة أرضية غرب جزيرة قبرص على بعد 400 كم شمال دمياط.


وصرح المعهد القومي لرصد الزلازل، إن الهزة وقعت في تمام الساعة 11.03 دقيقة، وذلك بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 35.00 شمالا، خط الطول 31.94 شرقا، والعمق 88.37 كم.


وأوضح المعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر فى الارواح والممتلكات، مُشيرًا إلى أن المواطنين المصريين شعروا بالزلزال في القاهرة الكبرى والساحل الشمالي، لكن الإحساس أضعف بكتير لأن القوة اختلفت من مكانٍ لآخر.

 

المصدر : الوطن

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