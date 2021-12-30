الخميس 30-12-2021
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الخميس، 30-12-2021 10:11 ص

زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب جزيرة 'كريت' اليونانية

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الوكيل الإخباري-وقع زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، فجر الخميس، في جزيرة "كريت" اليونانية.

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وحسب بيانات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فإن الزلزال وقع عند الساعة 02.06 بتوقيت تركيا (23.06 ت.غ).


وأشارت البيانات أن مركز الهزة المنطقة الشرقية من الجزيرة اليونانية، وعلى عمق 34.50 كم.


جاء ذلك بعد ساعات من زلزال بقوة 5.1 درجة، وقع مساء الأربعاء، في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الجزيرة نفسها.

 

الأناضول

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