زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب غرب إيران

الوكيل الاخباري – ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، مناطق غربي إيران.

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وبحسب مركز الرصد الزلازلي التابع لجامعة طهران، ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الثلاثاء محافظة جهار محال وبختياري الجبلية غرب البلاد، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.



وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع قرب بلدتي ونك وآلوني بمحافظة جهار محال وبختياري بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة أصفهان في الساعة 7:40 دقيقة صباح اليوم حسب التوقيت المحلي.



وجاء مركز الزلزال على مسافة 18 كلم من بلدتي ونك وآلوني وعلى خط طول 51.21 درجة شرقا وخط عرض 31.66 درجة شمال وعلى عمق 10 كم تحت سطح الارض.



ونقلت الوكالة عن إدارة الأزمة بمحافظة جهارمحال وبختياري أن الزلزال لم يتسبب بحدوث خسائر بشرية، فيما قالت مصادر محلية إن الزلزال أدى إلى تصدع الجدران وتحطم الزجاج في بعض المنازل القروية.







المصدر : سبوتنك



