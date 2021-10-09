السبت 09-10-2021
الوكيل الاخباري

العقبة الخاصة تشارك بمعرض سوق السفر العالمي بباريس بنجاح

احتفالية شبابية بمئوية الدولة بمقر الجامعة العربية الثلاثاء المقبل

بلدية الطفيلة تنفذ حملات صيانة لمجاري السيول وتصريف المياه

السفارة الاردنية في باريس تحتفل بمناسبة إدراج السلط على لائحة التراث العالمي

اختتام المخيم الشبابي لمشاركي جائزة الحسن للشباب المستوى الفضي

توجيهات ملكية سامية

العلي : الحكومة أدرجت العديد من البرامج والمشاريع لدعم القطاع الصناعي

مستوطنون يعتدون على مهندسي مساحة الأراضي في الخليل

البنك المركزي يحذر من محاولات انتحال

الاحتلال يقتحم قرى غرب جنين ويستجوب فلسطينيين

السبت، 09-10-2021 02:23 م

زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب كوليما

616178c24c59b708e3360930


الوكيل الاخباري- قال موقع EarthQuakeTrack، إن المختصين في مجال الزلازل، سجلوا يوم السبت هزات بلغت قوتها 4.8 نقطة على بعد 161 كلم من قرية أومسوكتشان في منطقة ماغادان.

وأضاف الموقع: "وقع زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر على بعد 161 كيلومترا شمال شرق أومسوكتشان. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، حدثت هذه الهزات في الساعة 06:54 بالتوقيت العالمي (09:54 بتوقيت موسكو)".

اضافة اعلان

 

يشار إلى أن "بؤرة الزلزال كانت على عمق عشرة كيلومترات".

ولم ترد بعد أية معلومات، عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
616193fa4236043ac90b0827

رئيس صربيا: سبب أزمة الطاقة هو عدم توقيع دول الاتحاد الأوروبي عقودا مع روسيا

285094504

وسائل إعلام أفغانية: وفاة حاكم مديرية في ننكرهار

زلزال 2

هزة أرضية في جنوب العراق

لبنان 3

لبنان: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول البلاد في العتمة

حريق

العراق: إخماد حريق ببغداد يخلف 3 إصابات

العراق

العراق: توقف حركة الطيران في جميع المطارات تزامنا مع الانتخابات

أخبار متعلقة
84402Image1

رصد زلزال بقوة 5.3 بمقياس ريختر في مصر

614c604d423604082d2cdfba

زلزال في أوكرانيا

614333f24236041c0d741fad

سوريا.. هزة أرضية في جنوب غرب حلب