زلزال بقوة 5 درجات جنوب ايران

الوكيل الإخباري-ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في الساعة الحادية عشرة اليوم الاثنين منطقة قلعة غازي في محافظة هرمزكان الواقعة جنوب إيران.



وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال وقع في الساعة الحادية عشرة ودقيقة واحدة قبل ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي في ايران (السابعة و 31 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش).

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وأضاف تقرير المركز أن مركز الزلزال كان عند التقاء خطي الطول 56.27 والعرض 27.58 درجة وفي عمق 15 كم من سطح الأرض.



وكان مركز الزلزال على بعد 30 كم من مدينة قاضي قلعة و 36 كم من مدينة تخت و 37 كم من مدينة فين، بمحافظة هرمزكان جنوب البلاد.



وأعلن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ بجمعية الهلال الأحمر الإيراني مهدي ولي بور، أنه تم إرسال فريقين للتقصي إلى منطقة الزلزال.



وأشار إلى أن "فرق الإغاثة والإنقاذ هي الآن على أهبة الاستعداد"، مضيفا: لم يصل لغاية الآن أي تقرير بوقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

روسيا اليوم