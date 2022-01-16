الأحد 16-01-2022
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الأحد، 16-01-2022 10:43 ص

زلزال بقوة 5 درجات يضرب الخليج العربي

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الوكيل الإخباري-أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل زلزال بقوة 5.0 درجات، في الخليج.

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وفي التفاصيل، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد"، "زلزالا بقوة 5.0 درجة - ريختر في الخليج الساعة  08:25 الموافق اليوم الأحد، 16 يناير 2022، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

في حين لم ترد أخبار عن أي أضرار مادية أو بشرية حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

روسيا اليوم

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