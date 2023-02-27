زلزال بقوة 5.1 درجة في الصين

الوكيل الاخباري- ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، محافظة ونسو بولاية آكسو في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.

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وبحسب وكالة "شينخوا" أفاد مركز شبكات رصد الزلازل الصيني في بيان، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 84 كيلومترا عن مدينة آكسو، وعلى عمق 10 كيلومترات.



كما أرسلت سلطة الإطفاء مركبتين على متنهما 10 رجال إطفاء إلى المناطق المنكوبة، فيما لم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.



وفي 30 كانون الأول الماضي، ضرب زلزال قوته 6.1 درجة، محافظة شايا بولاية آكسو، وكان على عمق 50 كيلومترا.



وتعاني الصين عادة من الزلازل والهزات القوية، خصوصا المناطق الجبلية الواقعة غربي وجنوب غربي البلاد.