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الجمعة، 03-09-2021 09:54 ص

زلزال بقوة 5.1 درجة في داغستان

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الوكيل الإخباري - أفاد المكتب الصحفي لدائرة الطوارئ في جمهورية داغستان الروسية بتسجيله وقوع زلزال بقوة 5,1 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة في أراضي الجمهورية.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "تم في الساعة 06:34 صباح اليوم الجمعة في أراضي منطقة بيجتينسكي على عمق 20 كيلومترا تسجيل زلزال بقوة 5,1 درجة على مقياس ريختر".


وأضاف: "وشعر في الهزات الأرضية سكان المناطق أخوافسكي وبوتليخسكي وأونتسوكولسكي. ولم تصل حتى الآن أي معلومات حول وقوع خسائر".

 

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