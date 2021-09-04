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السبت، 04-09-2021 08:40 ص

زلزال بقوة 5.1 درجة في شمال غرب الصين

زلزال 2


الوكيل الإخباري - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر محافظة بيشان بمنطقة شينجيانغ شمال غربي الصين، صباح اليوم السبت بتوقيت بكين.

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وقال مركز رصد شبكات الزلازل الصيني أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 7 كيلومترات، عند ملتقى خط العرض 37.87 درجة شمالا وخط الطول 77.96 درجة شرقا.


ولم تشر التقارير الاولية إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.


وتعد منطقة شينجيانغ مركز نشاط زلزالي وتضربه عدة زلازل سنويا. 

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