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السبت، 03-07-2021 08:26 ص

زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر الكوريل

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت يلينا سيمينوفا رئيس محطة يوجنو ساخالينسك للأرصاد الجوية التابعة للخدمة الجيوفيزيائية الإقليمية، إن هزات أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت صباح السبت جزر الكوريل.

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وأضافت سيمينوفا: "تم تسجيل هزات أرضية قوتها 5.2 درجة يوم السبت الساعة في 04.38 بالتوقيت المحلي (20.38 الجمعة بتوقيت موسكو) في خط عرض 46.6 شمال وخط طول 154.2 شرق، على عمق 41 كيلومترا".


ووفقا لها، كان مركز الزلزال على بعد 170 كيلومترا شرق جزيرة سيموشير. ولم ترد أية أنباء عن الشعور بهذه الهزات الأرضية في المنطقة.

 

المصدر : روسيا اليوم 





 




 

 


 

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