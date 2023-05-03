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الأربعاء، 03-05-2023 10:51 ص

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب غربي الصين

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الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، الليلة الماضية، مدينة باوشان في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.

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ووفقا لوكالة "شينخوا" أطلقت السلطات المحلية استجابة للطوارئ من المستوى الثالث، حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى المنطقة المنكوبة.


وقال المركز الصيني لشبكات الزلازل إنه تم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 25.35 درجة شمالا وخط طول 99.28 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات.


وذكرت سلطات الإغاثة من الزلزال في المقاطعة أن منطقة مركز الزلزال تقع على متوسط ارتفاع فوق مستوى سطح البحر يبلغ حوالي 1863مترا، على بعد حوالي 29 كيلومترا من مركز مدينة باوشان.


وقال نائب عمدة باوشان، تشانغ يون يي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الزلزال أدى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، وألحق أضرارا متفاوتة بالمنازل السكنية وإمدادات المياه والكهرباء والمرور والاتصالات ومرافق أخرى للبنية التحتية في منطقة مركز الزلزال وما حولها.


وأشار إلى إرسال أكثر من 2400 شخص إلى المنطقة المتضررة، لإجراء عمليات البحث والإنقاذ، وتخصيص إجمالي 365 خيمة و734 سريرا قابلا للطي و1470 غطاء، بعد تضرر 2805 منازل، كما تم نقل أكثر من 11 ألفا من السكان المحليين إلى أماكن أكثر أمانا.


وأكد تشانغ مواصلة مقر الإغاثة من الزلزال في باوشان، تتبع ومراقبة وضع الكارثة وتحديد مخاطر الكوارث الجيولوجية المحتملة، مع ضمان الوصول الكافي للكهرباء والاتصالات والمرور في المناطق المتضررة، لاستعادة النظام المحلي للعمل والإنتاج في أقرب وقت ممكن.

 

بترا

 




 

 


 

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