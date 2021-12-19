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الأحد، 19-12-2021 08:56 ص

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال غربي الصين

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الوكيل الإخباري - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، مدينة مانغيا بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين، صباح اليوم الاحد.

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وقال المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل، إن مركز الزلزال رُصد عند التقاء خط العرض على الدرجة 38.95 شمالاً، وخط الطول على الدرجة 92.73 شرقاً، وعلى عمق 10 كيلومترات.


وأوضح مدير مكتب إدارة الطوارئ في مانغيا، ان السكان شعروا بالزلزال بقوة في بلدة لنغهو التابعة لمانغيا، والتي تبعد 57 كيلومترا عن مركز الزلزال، مبينا أن السلطات المحلية في البلدة ما زالت تتحقق مما إذا كان الزلزال قد تسبب بوقوع ضحايا أو أضرار بالممتلكات.


واضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار في الممتلكات في وسط مدينة مانغيا، التي تبعد حوالي 180 كيلومترا عن مركز الزلزال.

 

بترا


 




 

 


 

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