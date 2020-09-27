زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب وسط اليابان

الوكيل الاخباري – وقع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، في الجزء الأوسط من اليابان.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد، إنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 13:13 بالتوقيت المحلي على عمق 50 كيلومترا في محافظة شيزوكا.
5⃣3⃣ 🇯🇵 Earthquake Mb 5.3, 27/09 13:13, depth: 50 Km, EASTERN HONSHU, JAPAN.— EQGR (@eqgr) September 27, 2020
Source: EMSC -> https://t.co/w3xCuPcqvu#earthquake https://t.co/70fH0DZ4Wo pic.twitter.com/dyYnJSddK9
وتشهد اليابان كما كبيرا من الزلازل بسبب موقعها الجغرافي على طول المنطقة المسماة ب "الحزام الناري" حيث 81% من أكبر زلازل العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.
المصدر : سبوتنك