زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب وسط اليابان

الوكيل الاخباري – وقع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، في الجزء الأوسط من اليابان.

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وقالت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد، إنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 13:13 بالتوقيت المحلي على عمق 50 كيلومترا في محافظة شيزوكا.



وبحسب الوكالة، لا يوجد خطر من حدوث تسونامي، ولم ترد انباء عن سقوط ضحايا أو أضرار.



وتشهد اليابان كما كبيرا من الزلازل بسبب موقعها الجغرافي على طول المنطقة المسماة ب "الحزام الناري" حيث 81% من أكبر زلازل العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.







المصدر : سبوتنك



