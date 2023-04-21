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الجمعة، 21-04-2023 11:40 م

زلزال بقوة 5.6 درجات قبالة جزيرة شيشيجيما اليابانية

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الوكيل الإخباري - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة شيشيجيما التي تبعد 700 ميل جنوب العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي لم تصدر أي تحذير من موجات مد عاتية "تسونامي".

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وأفادت الهيئة، بأنه تم تسجيل الهزة عند الساعة 16:20 بالتوقيت المحلي لليابان، قبالة جزيرة شيشيجيما وكانت على عمق 10 كيلومترات، وفقا لوكالة أنباء /كيودو/ اليابانية.


كان زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مقاطعة فوكوشيما في مارس عام 2011 وتسبب في أمواج مد عالية (تسونامي)، أدت إلى حدوث انصهار نووي في مفاعل بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.


وأسفر الزلزال عن وفاة أو فقدان قرابة 20 ألف شخص ودمار هائل في المقاطعة.


وغالبا ما تشهد اليابان زلازل إذ تقع على "حزام النار "في منطقة المحيط الهادئ الذي يُسجل فيه نشاط زلزالي كثيف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

 

البيان

 




 

 


 

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