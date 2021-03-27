زلزال بقوة 5,6 درجة في أعماق البحر الأدرياتيكي

الوكيل الإخباري - هز زلزال بقوة 5,6 درجة على مقياس ريختر أعماق البحر الأدرياتيكي، حسبما أردت هيئة المساحة الجيوفيزيائية المركزية في روسيا، اليوم السبت.

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وقالت الهيئة إن الزلزال وقع في الساعة 16:48 (بتوقيت موسكو) من السبت على مسافة 91 كم شمالي مدينة مانفريدونيا الإيطالية و 27 كم تقريبا شمال غربي جزر بالاغروجا التابعة لكرواتيا في البحر الأدرياتيكي.

المصدر: روسيا اليوم

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