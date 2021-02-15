زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل اليابان

الوكيل الإخباري - قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل اليابان اليوم الاثنين.



وأضاف المركز، في بيانه، أن بؤرة الهزات الأرضية، كانت تقع على عمق 60 كيلومترا.

وكان مركز الزلزال على بعد 73 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سينداي التي يقطنها حوالي 1.06 مليون نسمة.

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ولم يتم الإبلاغ عن حدوث تسونامي، أو عن وقوع إصابات أو دمار.

المصدر: روسيا اليوم

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