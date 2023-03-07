زلزال بقوة 6 درجات يضرب الفلبين

الوكيل الإخباري - ضرب زلزال قوته 6 درجات جنوب الفلبين اليوم الثلاثاء، على ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الاميركية، فيما حذّرت السلطات المحلية من هزات ارتدادية وأضرار محتملة.



ووقع الزلزال قرابة الساعة الثانية بعد الظهر (06,00 ت غ) في مقاطعة دافاو دي أورو الجبلية في جزيرة مينداناو.

اضافة اعلان



وقال موظف في هيئة الكوارث في ماراغوسان لوكالة فرانس برس إن السلطات تدقق في معلومات عن حصول انزلاق للتربة على طريق وطني سريع.



وأوضح "لم نتلق أي تقارير عن أضرار او إصابات أخرى لكننا نتحقق من الوضع في البلدات المجاورة".



وأكد "شعرنا بالهزة من دون أن تقع أي أضرار".



وتشهد الفلبين هزات شبه يومية بسبب موقعها على "حزام النار" الذي يتسبب بنشاط زلزالي وبركاني ويمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

البيان