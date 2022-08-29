الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الإثنين، 29-08-2022 04:19 م

زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية

resize-75k3e2deq1ch7g3hvarkm5l8fehnd4se8g9xincqr0o


الوكيل الإخباري - قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن زلزالا قوته 6.1 درجة وقع قبالة ساحل جزيرة سومطرة، وهو ثالث زلزال يضرب المنطقة اليوم الاثنين.

ورصدت الوكالة وقوع الزلزال قبالة جزر مينتاواي التي تقع أمام الساحل الغربي لسومطرة في حوالي الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

اضافة اعلان


وقال متحدث باسم الوكالة إنها سجلت في وقت سابق زلزالا بقوة 6.4 درجة لكنها عدلت قوته إلى 6.1 درجة.


وضربت ثلاثة زلازل متتالية المنطقة منذ الساعات الأولى من اليوم الاثنين، حيث جرى تسجيل هزة بقوة 5.2 درجة قبل الفجر، أعقبها زلزال قوته 5.4 درجة بعد أقل من ساعة.


وقالت وكالة إدارة الكوارث في بيان إن السكان شعروا بالزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة لعدة ثوان في جزر مينتاواي وفي العاصمة الإقليمية بادانج وفي منطقة بوكيتنجي الجبلية.


وأضافت الوكالة أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات ولكن أضرارا طفيفة لحقت بالمباني في جزيرة سيبيروت.


وحثت وكالة إدارة الكوارث السكان على عدم الذعر وحذرت من احتمال حدوث توابع للزلزال.


وضرب زلزال قوته 7.6 درجة مدينة بادانج في 2009 مما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص وإصابة عدد أكبر بكثير وتسبب في دمار واسع النطاق.


وتقع إندونيسيا على جانبي ما يطلق عليها "حلقة النار في المحيط الهادي"، حيث تلتقي الصفائح التكتونية المختلفة من القشرة الأرضية وتحدث نشاطا زلزاليا متكررا.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
630d15f525e32

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

www

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

www

ثمانية قتلى بين المتظاهرين في المنطقة الخضراء في بغداد

630ccf705145e

حظر تجول شامل في جميع محافظات العراق

1242800799

متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي وسط بغداد

Untitled-39

أوكرانيا تعلن بدء هجوم مضاد "طال انتظاره" في منطقة الجنوب

أخبار متعلقة
60065470_303

ألمانيا: قانون المناخ الأمريكي "قرار تاريخي"

elaosboa23571

تايوان ستجري مناورات دفاعية بالذخيرة الحية في مواجهة الصين

61e7ff844c59b70331106b67

الكرملين ينفي عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

62ef9fcb4c59b713675899b6

السعودية تدين اقتحام الأقصى وتطالب بإنهاء تصعيد الاحتلال

1062802812_0_0_1116_837_1920x0_80_0_0_5b457979d4cf51a039cb10b3a51d56e5

ترامب يصف الولايات المتحدة بدولة من العالم الثالث

تركيا علم

زلزال يضرب أشهر منطقة سياحية في تركيا