الجمعة 25-12-2020
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الجمعة، 25-12-2020 09:38 ص

زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في الفلبين

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الوكيل الاخباري - أعلن المرصد الأميركي للزلازل ومقره مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة، ضرب الفلبين صباح اليوم الجمعة، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر أو وفيات، بحسب واشنطن بوست.

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وهز الزلزال منطقة باتانغاس في جزيرة لوزون على عمق 108 كيلومترات عند الساعة 7,43 صباحًا بالتوقيت المحلي (23,43 ت غ)، والمناطق المجاورة لها.

 


--(بترا)

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