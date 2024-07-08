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الإثنين، 08-07-2024 08:22 ص

زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جزر أوجاساوارا اليابانية

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الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم (الاثنين)، قبالة غربي جزر أوجاساوارا اليابانية، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية .

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي وقع الساعة 02:5 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي - في البلاد- وبلغت شدته عند المستوى الثالث على مقياس شدة الزلازل الياباني المكون من 7 مستويات في قرية أوجاساوارا.


وكان مركز الزلزال على عمق 530 كيلومترا عند خط عرض 27.1 درجة شمالًا وخط طول 139.1 درجة شرقًا.


ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات تسونامي، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

عكاظ



 




 

 


 

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