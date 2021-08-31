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الثلاثاء، 31-08-2021 08:52 ص

زلزال بقوة 6.5 درجة في جزر كيرماديك بالقرب من نيوزيلندا

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الوكيل الإخباري - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن زلزالا بقوة 6.5 درجة ضرب منطقة جزر كيرماديك بالقرب من نيوزيلندا.

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وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال كان على عمق 40 كيلومترا.
وقال نظام التحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" في الولايات المتحدة، إنه لم يكن هناك تحذير من حدوث موجات مد بعد الزلزال.


كان آخر زلزال ضرب جزر كيرماديك بنيوزيلندا، مطلع الشهر الجاري وبلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر.

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