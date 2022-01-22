زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جنوب غربي اليابان

الوكيل الإخباري-ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس.ريختر، السبت، جزر كيوشو جنوب غربي اليابان، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

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وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان أن الزلزال وقع الساعة 01:08 بالتوقيت المحلي في اليابان (9+ غرينتش).



وأوضح البيان أن الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجات وقع في بحر "هيوجا ندا" قبالة سواحل جزيرة كيوشو على عمق 45 كم تحت قاع البحر.



وأشار البيان أن 5 أشخاص في منطقة "أويتا" و 4 في منطقة "ميازاكي" أصيبوا بجروح جراء الزلزال، في حين انقطع التيار الكهربائي عن مناطق أخرى في الجزيرة.



ولم تصدر السلطات اليابانية تحذيرا حول احتمال حدوث موجات تسونامي.

الأناضول