زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب شرقي إندونيسيا

الوكيل الإخباري-ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر، قبالة ساحل مقاطعة "مالوكو"، شرقي إندونيسيا.

اضافة اعلان



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، إن "زلزالا بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة ساحل مقاطعة مالوكو الإندونيسية، حوالي الساعة 3:25 صباحا (18:25 تغ الأربعاء)".



ووقع الزلزال على عمق 166.9 كلم، وعلى بعد حوالي 121 كلم شمال شرقي بلدة لوسبالوس، بحسب البيان نفسه.



ولم ترد تقارير فورية عن أضرار، أو تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.

وفي 26 سبتمبر/ أيلول 2019، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات مدينة أمبون، عاصمة مقاطعة مالوكو، أودى بحياة 39 شخصا.

الأناضول