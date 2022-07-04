الإثنين 04-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

معدل سعر النفط المستورد من العراق في حزيران 107.7 دولار

تعرف على الوظائف المتوقع أن يزداد الطلب عليها في الأردن خلال 10 سنوات

الملك يهنئ بعيد استقلال الجزائر

المعونة: مسح إلكتروني شهري لاستبعاد الأسر التي تحسن مستوى معيشتهم

بعد حادثة الطالبة ايمان.. مجلس التعليم العالي يضع مقترحات لتعزيز الامن في الجامعات

وكلاء السياحة: تراجع بنسبة السياحة الداخلية قـُبيل العيد

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفيرة الكندية في عمان

مواطن يطعن زوجته أمام المحكمة الشرعية في الكرك

8 إصابات بتصادم 3 مركبات على طريق إربد – عمّان

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الإثنين، 04-07-2022 07:10 ص

زلزال ثان في إيران خلال 24 ساعة

زلزال


الوكيل الإخباري - تعرضت مدينة لنكرود بمحافظة كيلان شمال إيران مساء الأحد، لزلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، كان الثاني خلال الـ24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان


وأفاد المركز الوطني التابع لمعهد الجيوفيزياء، بأن "الزلزال وقع مساء الأحد، ومركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 37.383 والطول الشرقي 50.258 درجة، وعلى عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض"، فيما لم ترد أي تقارير بشأن وجود خسائر ناجمة عن الحادث.


ويأتي الزلزال عقب أخر بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة مصيري جنوبي إيران، ولم يسفر عن أي خسائر.


وأسفر زلزال ضرب محافظة هرمزجان جنوبي إيران السبت، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 84 آخرين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جل

إيطاليا.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 إثر انهيار جليدي

تو

بعد اختراق حساباته.. الجيش البريطاني يفتح تحقيقاً

د

3 قتلى وإصابات بإطلاق نار في الدنمارك

مكة

السديس يُعلن جاهزية كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام

52022911112470246608

العاهل السعودي يصدر عددا من الأوامر الملكية

62c19b74423604084d5f0e6c

رئيس وزراء أستراليا يزور أوكرانيا لأول مرة

أخبار متعلقة
-

5 قتلى و19 مصابا في زلزال جنوب إيران

زلزال

زلزال بقوة 6.3 درجة شعر به سكان الإمارات

زلزال

هزة أرضية تضرب مناطق في الجزائر

62b6e0704236046feb2dcc37

وسائل إعلام: الكاظمي يزور طهران والسعودية قريبا

زلزال

زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جنوبي إيران

زلزال

5 هزات أرضية متتالية تضرب جنوب إيران