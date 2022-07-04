زلزال ثان في إيران خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - تعرضت مدينة لنكرود بمحافظة كيلان شمال إيران مساء الأحد، لزلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، كان الثاني خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأفاد المركز الوطني التابع لمعهد الجيوفيزياء، بأن "الزلزال وقع مساء الأحد، ومركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 37.383 والطول الشرقي 50.258 درجة، وعلى عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض"، فيما لم ترد أي تقارير بشأن وجود خسائر ناجمة عن الحادث.



ويأتي الزلزال عقب أخر بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة مصيري جنوبي إيران، ولم يسفر عن أي خسائر.



وأسفر زلزال ضرب محافظة هرمزجان جنوبي إيران السبت، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 84 آخرين.

روسيا اليوم