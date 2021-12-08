زلزال ثان قبالة ساحل ولاية أوريغون الأمريكية

الوكيل الإخباري - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنه تم يوم أمس الثلاثاء تسجيل الزلزال الثاني في غضون 24 ساعة، قبالة سواحل ولاية أوريغون بالولايات المتحدة.

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وذكرت الهيئة، أن قوة الزلزال الثاني بلغت 5.8 درجة، ويقع مركزه على بعد 434 كم غرب مدينة نيوبورت الواقعة في ولاية أوريغون، والتي يقطنها 10.3 ألف شخص. وتمركزت بؤرة الزلزال على عمق 10 كلم.



من جانبه، لم يعلن المركز الوطني الامريكي للتحذير من تسونامي، عن وجود خطر من حدوث تسونامي نتيجة الزلزال.



في وقت سابق، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عن تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة في نفس المنطقة.

روسيا اليوم