زلزال جديد يضرب تركيا

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.



ووفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال الساعة 3:36 بالتوقيت المحلي، في منطقة غوكصون التابعة للولاية، على عمق 16.36 كلم.



وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش، فجر الـ 6 من شباط/فبراير، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.



أعقبه زلزال آخر بفارق 9 ساعات بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، ثم آلاف الهزات الارتدادية.



ومن جانبها وصفت السلطات التركية سلسلة الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا بـ "كارثة القرن" غير المسبوقه.

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سكاي نيوز