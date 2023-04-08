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السبت، 08-04-2023 11:53 ص

زلزال جديد يضرب تركيا

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الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

ووفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال الساعة 3:36 بالتوقيت المحلي، في منطقة غوكصون التابعة للولاية، على عمق 16.36 كلم.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش، فجر الـ 6 من شباط/فبراير، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

أعقبه زلزال آخر بفارق 9 ساعات بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، ثم آلاف الهزات الارتدادية.

ومن جانبها وصفت السلطات التركية سلسلة الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا بـ "كارثة القرن" غير المسبوقه.

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سكاي نيوز

 




 

 


 

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