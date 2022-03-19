زلزال شدته 5.5 درجة يهز شمال الجزائر

الوكيل الإخباري-ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، يوم السبت، أن زلزالا شدته 5.5 درجة هز شمال الجزائر، فيما لم ترد أي أنباء عن تسجيل خسائر.



وقال المركز الأوروبي إن الزلزال الذي هز شمال الجزائر وقع على عمق عشرة كيلومترات، بحسب وكالة "رويترز".

ولم تعلن السلطات الجزائرية حتى الآن عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.



ويقول خبراء الجيولوجيا إن عدة مدن جزائرية تقع على خط معرض للهزات الأرضية التي تحصل بين الفينة والأخرى.



اضافة اعلان

وفي العاشر من أكتوبر 1980، شهدت ولاية الشلف زلزالا هو الأشد في البلاد، بلغ 7 درجات على مقياس ريشتر، وخلف وقتئذ أكثر من 2600 قتيل إلى جانب آلاف المصابين الآخرين.





سكاي نيوز