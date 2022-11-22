زلزال عنيف يضرب جزر سليمان وتحذيرات من تسونامي

الوكيل الإخباري - ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، جزر سليمان بالمحيط الهادئ، في وقت أصدر "مركز الإنذار المبكر من تسونامي في المحيط الهادئ" تحذيرا من خطر حصول أمواج مد عالية.

اضافة اعلان



وتوقع المركز تعرض سواحل الأرخبيل لأمواج مد عالية، يتراوح ارتفاعها بين متر وثلاثة أمتار، وسواحل بابوازيا- غينيا الجديدة وفانواتو لأمواج مد عالية يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن مركز الزلزال وقع على بعد 18 كيلومترا جنوب غربي منطقة "مالانجو" وعلى عمق 15 كيلومترا، تبعه عدة زلازل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وتقع جزر سليمان على "حزام النار في المحيط الهادئ" حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاك ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.



بترا