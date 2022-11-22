الثلاثاء 22-11-2022
الوكيل الاخباري

التربية تنشر رابط أرقام جلوس تكميلية التوجيهي

وزير المالية: لن يتم صرف أي مطالبات مالية بعد هذا التاريخ

المواجهات العربية بكأس العالم اليوم تتصدر حديث الأردنيين

وزارة الصحة تحذر من إساءة استخدام المضادات الحيوية

هام من وزارة العمل بشأن إجازة الأمومة

فيديو - الحاج حسين ذهب للصلاة في المسجد فاختاره الله إلى جواره

المساعدات الخارجية للاردن تتجاوز الـ 2 مليار دولار

الاردنيون يقبلون على شراء الذرة مع ذروة الانتاج

مونديال قطر ينعش قطاعات اقتصادية في الأردن

الصحة توجه رسالة لمرضى السكري في الأردن

الثلاثاء، 22-11-2022 12:31 م

زلزال عنيف يضرب جزر سليمان وتحذيرات من تسونامي

231405Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، جزر سليمان بالمحيط الهادئ، في وقت أصدر "مركز الإنذار المبكر من تسونامي في المحيط الهادئ" تحذيرا من خطر حصول أمواج مد عالية.

اضافة اعلان


وتوقع المركز تعرض سواحل الأرخبيل لأمواج مد عالية، يتراوح ارتفاعها بين متر وثلاثة أمتار، وسواحل بابوازيا- غينيا الجديدة وفانواتو لأمواج مد عالية يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار.


وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن مركز الزلزال وقع على بعد 18 كيلومترا جنوب غربي منطقة "مالانجو" وعلى عمق 15 كيلومترا، تبعه عدة زلازل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتقع جزر سليمان على "حزام النار في المحيط الهادئ" حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاك ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
93-230858-killed-explosion-afghanistan_700x400

3 قتلى بانفجار في سوق شرقي أفغانستان

637c8ca74c59b767360edc59

خفر السواحل اليوناني يحاول إنقاذ نحو 500 مهاجر في مركب جنح قرب جزيرة كريت

637c64e64c59b779d26e3ec5

الكويت.. توضيح بشأن الجرائم التي سيشملها العفو الأميري الخاص

225927

قرار سعودي رسمي يشمل جميع الموظفين بشأن كأس العالم اليوم

image - 2022-11-22T103016.283

تفاصيل مثيرة عن الفتاة التي ظهرت مع رئيس كوريا الشمالية مؤخرا

2539386

ارتفاع ضحايا زلزال اندونيسيا إلى 162 قتيلا

أخبار متعلقة
6574478_1666097137

وزير الخارجية الأوكراني: الحرب مستمرة بعد تحرير خيرسون

image (91)

ترامب يقاضي لجنة تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس

thumbs_b_c_0c6af86086144533c02dd39f626a4d7c

تسعة نواب من أصول عربية يفوزون بمقاعد الكونغرس في الانتخابات النصفية

20220213200051reup-2022-02-13t151010z_1907521441_rc23js9us9et_rtrmadp_3_ukraine-crisis-stinger-missiles.h-730x438-2-730x438-1-730x438

الولايات المتحدة تقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

9701314531643631168

الصين تعترض بشدة على زيارة وزير بريطاني إلى تايوان

image (88)

الكرملين يحجم عن التعليق بشأن إجراء محادثات مع أمريكا لمنع تصعيد الحرب