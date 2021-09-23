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الخميس، 23-09-2021 02:14 م

زلزال في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- قال المكتب الصحفي للمركز الرئيسي للرقابة الخاصة في أوكرانيا، إنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس في مقاطعة ترنوبل بأوكرانيا.  

وذكر المكتب، في بيانه، أن سكان المنطقة، شعروا بهذه الهزات داخل دائرة نصف قطرها حوالي 100 كيلومتر. وأشار إلى أنه تم تسجيل مثل هذه الظاهرة آخر مرة في المنطقة، وبمثل هذه القوة في عام 2002.

ونوه المكتب، بأن مركز الزلزال كان يقع قرب بلدة تشيرتكوف في مقاطعة ترنوبل على عمق 6 كيلومترات.

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وتم تصنيف الزلزال، على أنه "متوسط الشدة: شعر به السكان داخل بيوتهم، واهتزت بشدة الأشياء المعلقة، وتحركت الصور من مكانها".

ووفقا للمكتب الصحفي، شعر السكان أيضا بهذه الهزات وهم على بعد 65-80 كيلومترا من مركز الزلزال.

وأشارت السلطات ، إلى أن الزلزال لم يسفر عن وقوع أية إصابات أو خسائر مادية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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