الأحد 21-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

متى تنتهي أزمة كورونا؟.. خبير أميركي يضع "تاريخا سعيدا"

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون

مع إزالة الثلوج من شوارع تكساس.. "كارثة" تفجع الجميع

أسعار الذهب الأحد 21/2/2021

توضيحات هامة من صندوق المعونة لـ الوكيل حول دعم عمال المياومة

الخصاونة: حريق المفرق مأساة

مصدر حكومي يرجح إصدار قرارات جديدة خلال أيام

سلطة وادي الاردن لـ الوكيل : مخزون السدود ارتفع الى 42 بالمائة بعد المنخفض الاخير

ادارة الاقامة والحدود لـ الوكيل : الدخول عبر جسر الملك حسين يبدأ اليوم

بدء تحويل الدعم النقدي من برنامج تكافل3 اليوم

الأحد، 21-02-2021 08:49 ص

بقوة 5.1 درجة

زلزال قبالة الساحل الغربي الأمريكي

ت
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن رصدها زلزالا بقوة 5.1 درجة بمقياس ريختر قبالة السواحل الغربية للولايات المتحدة.

اضافة اعلان

وأشارت الهيئة إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 281 كلم غربي مدينة باندون بولاية أوريغون شمال غربي الولايات المتحدة وعلى عمق 10 كيلومترات.

 

ولم ترد أي معلومات عن دمار أو إصابات، كما لم يصدر إنذار بشأن احتمال موجات التسونامي عقب الزلزال.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5c2c27a7bbe13.image

مع إزالة الثلوج من شوارع تكساس.. "كارثة" تفجع الجميع

winter-in-moscow--russia--629101330-5b1dd985fa6bcc0036a2e52e

موسكو على موعد مع موجة صقيع لم تحدث منذ 65 عاما

60312d3a42360407555c622f

مناورات عسكرية موسعة للجيش المصري في البحر الأحمر

2202117122745506596001

رغد صدام حسين توجه رسالة شكر الى الاردن

603125c342360416ae289c01

رسميا ... هولندا تعلن تفشي انفلونزا الطيور

1-1310276

العراق : سقوط صواريخ على قاعدة بلد العسكرية

أخبار متعلقة
مقتل

أمريكا .. تحطم طائرة عسكرية ومصرع شخصين

2276411ca77c62d37ebc792563b1b851Y29udGVudHNlYXJjaCwxNjEzNTg1NDA5-2.58122016

موجة برد قوية تضرب الولايات المتحدة تحرم الملايين من الكهرباء (صور)

ea6bd534-96b4-4b57-b396-fbcbfc9155ca-large16x9_seattle_snow_34

21 مدينة أمريكية تسجل أرقاما قياسية في برودة الجو - صور وفيديو

زو

زلزال يضرب جزيرة بالمحيط الهادئ

602a7c1f4c59b73e393e85ba

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل اليابان

ز

اليابان .. زلزال يهز فوكوشيما