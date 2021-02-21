زلزال قبالة الساحل الغربي الأمريكي

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن رصدها زلزالا بقوة 5.1 درجة بمقياس ريختر قبالة السواحل الغربية للولايات المتحدة.

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وأشارت الهيئة إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 281 كلم غربي مدينة باندون بولاية أوريغون شمال غربي الولايات المتحدة وعلى عمق 10 كيلومترات.



ولم ترد أي معلومات عن دمار أو إصابات، كما لم يصدر إنذار بشأن احتمال موجات التسونامي عقب الزلزال.

المصدر : روسيا اليوم

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