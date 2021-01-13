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الأربعاء، 13-01-2021 10:05 ص

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

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الوكيل الاخباري - ضرب زلزال قوي، مساء الثلاثاء، منطقة إيريان جايا في إندونيسيا.

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ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت قوة الزلزال 5.7 درجة على مقياس ريختر.


وأوضح المركز أن "الزلزال وقع على عمق 10 كلم".


ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.


وتعتبر إندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ.


وتقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.


في عام 2018، خلف زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي لاحق في جزيرة سولاويزي، أكثر من 4300 شخص بين قتيل ومفقود.


يذكر أنه في 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، وقع الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة حيث بلغت قوته 9.1 درجة، والذي نجم عنه موجة تسونامي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطلا على المحيط الهندي.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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