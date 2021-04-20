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الثلاثاء، 20-04-2021 09:12 ص

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

زلزال


الوكيل الإخباري - هز زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، منطقة نياس في إندونيسيا، في ساعة متأخرة من أمس الاثنين.

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وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن الزلزال وقع عند دائرة عرض (0.21) شمالا، وخط طول (96.59) شرقا.


وأكد المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.


وأشار إلى أن الزلزال وقع على بعد 325 كم جنوب غرب بادانجسيديمبوان، و254 كم جنوب شرق مدينة سينابانغ.


ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.


كانت إندونيسيا قد تعرضت في يناير الماضي لزلزال مدمر بقوة 6.2 درجات بمقياس ريختر، أودى بحياة 78 شخصا على الأقل بمقاطعة سولاسي الغربية
وتعتبر أندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ.


وتقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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