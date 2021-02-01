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الإثنين، 01-02-2021 03:32 م

زلزال قوي يضرب جزيرة ليسبوس اليونانية

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الوكيل الاخباري - ضرب زلزال بقوة 5 درجات، صباح الاثنين، قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية، دون أن يسفر عن وقوع أي ضحايا أو أضرار، وفقا لمعهد أثينا لرصد الزلازل.

ووقع الزلزال الساعة 07,46 (04,46 بتوقيت غرينتش) ثم تلته هزتان صباح الاثنين بقوة 4,8 و 4,5 درجات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المعهد إن مركز الزلزال كان في البحر على بعد 46 كيلومترا جنوب غرب جزيرة ليسبوس.

وتقع اليونان في منطقة زلازل وكثيرا ما تتعرّض لهزّات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان.

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وسُجل آخر زلزال مميت في اليونان بلغت قوته 7 درجات في 30 أكتوبر 2020 في بحر إيجه بين جزيرة ساموس اليونانية ومدينة إزمير في غرب تركيا.

 

ولقي شابان مصرعهما في جزيرة ساموس، بينما خلف الزلزال على الجانب التركي 114 قتيلا ونحو 1035 جريحا.

 

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

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