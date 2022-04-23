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السبت، 23-04-2022 08:39 ص

زلزال قوي يضرب جنوب البوسنة

هزة


الوكيل الإخباري - أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن زلزالا قويا (5.7 درجة)، ضرب جنوب البوسنة، مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح آخرين، بالإضافة لأضرار مادية كبيرة.

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وأصيبت امرأة تبلغ الثامنة والعشرين من العمر، في منطقة ستولاك، جراء سقوط صخرة على منزلها وتوفيت لاحقا في المستشفى، في حين أصيب عدد آخر بجروح طفيفة، بينهم أفراد من أسرة الضحية، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن مصدر طبي.
كما تسبب الزلزال بأضرار مادية كبيرة، حيث أسفر عن  شقوق وانهيار في الجدران، بحسب السلطات والدفاع المدني في ستولاك ومنطقتي ليوبنيي وموستار، إذ شعر الناس بالزلزال في كل أنحاء البلقان، التي تعد منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع.
وحدد مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا شمال شرق ليوبنيي (4 آلاف نسمة)، وفق المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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