الأربعاء 28-04-2021
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الأربعاء، 28-04-2021 08:08 ص

شدّته 6,2 درجة بمقياس ريختر

زلزال قوي يضرب ولاية أسام الهندية - فيديو

اسام
توضيحية


الوكيل الإخباري - ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6,2 درجة بمقياس ريختر ضرب ولاية أسام الهندية اليوم الأربعاء، مضيفا أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ووفقا للمعهد الأمريكي للجيوفيزياء فإن الزلزال بلغت شدته 6 درجات ووقع على عمق 29 كيلومترا عند الساعة 02,21 بتوقيت غرينتش، مضيفا أن احتمال وقوع ضحايا ضئيل.

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وحُدد مركز الهزة في شمال ديكياجولي، في شمال ولاية آسام، في موقع قريب من الحدود مع بوتان.


وقال سكّان في غواهاتي، عاصمة الولاية، على بعد نحو 150 كيلومترا إلى الجنوب، إن الزلزال هز مباني وخلف الكثير من الشقوق في الجدران. وأضافوا انهم شعروا أيضا بعدة هزات ارتدادية.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 




 




 

 


 

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