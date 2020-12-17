الخميس 17-12-2020
الوكيل الاخباري

اجتماع حكومي للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

العقيد العساف للوكيل : انسيابية في حركة السير صباح اليوم - فيديو

توضيح حكومي حول الرواتب

أسعار الذهب الخميس 17/12/2020

وفيات الخميس 17/12/2020

ضباب كثيف يغطي مناطق في المملكة

بدء امتحانات الشامل النظرية للدورة الشتوية

المملكة تحت تأثير المنخفض الجوي

مبادرات تطوعية وتوعوية للمجتمعات المحلية في عدد من المحافظات

إشادة أممية بتعامل المملكة مع اللاجئين

الخميس، 17-12-2020 11:12 ص

زلزال قوي يهز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو

25426-g1vhqf


الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، وقوع زلزال كبير هز عددا من المبانى فى العاصمة طوكيو.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن "زلزالا بلغت قوته 4.6 درجة هز شرق اليابان اليوم الخميس"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وذكرت الوكالة، أن "مركز الزلزال يقع في مقاطعة إيباراكي شمالي العاصمة طوكيو"، مضيفة أنه "لم يتم إصدار إنذار من أمواج مد عاتية (تسونامي)".

اضافة اعلان
 

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ذكرت أن "زلزالا بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة إيواته والمناطق المحيطة بها"، مضيفة أنه ليس هناك تهديد من حدوث تسونامى، ولم تعلن وقوع أى إصابات بين الأفراد أو الممتلكات.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fdb2b5c42360452315d3ad9

بوتين يفسر سبب عدم تلقيه لقاح كورونا

industry-1752876_1920-696x392

طفلة عمرها 9 أعوام .. بريطانيا تسجل أول حالة وفاة بسبب تلوث الهواء

-1500x9999-c

إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكورونا

مغادرة

ترامب قد يرفض مغادرة البيت الأبيض في يوم تنصيب بايدن

5fd9fc754c59b72b9928b4db

العراق : اخماد نيران البئر 33 بعد أيام على استهدافه

image (5)

وفاة 3 طيارين في الجزائر اثر تحطم مروحيتهم

أخبار متعلقة
cc_rtrleight560896_16x9

اليابان تكشف عن بؤرتي إنفلونزا الطيور

laucala-island-resort-Laucala_peninsula_villa_aerial2

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب جزر فيجي

Cairo-city-center-Egypt

المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري ينفي تعرض القاهرة لزلزال فجر اليوم

ز

زلزال يضرب ولاية في تركيا

مو

روسيا تنشر صواريخ محدثة في جزر متنازع عليها مع اليابان - فيديو

جط

جنرال أمريكي: نتوقع زيادة نشاط روسيا على حدود اليابان