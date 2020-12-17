زلزال قوي يهز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، وقوع زلزال كبير هز عددا من المبانى فى العاصمة طوكيو.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن "زلزالا بلغت قوته 4.6 درجة هز شرق اليابان اليوم الخميس"، وذلك حسب وكالة "رويترز".



وذكرت الوكالة، أن "مركز الزلزال يقع في مقاطعة إيباراكي شمالي العاصمة طوكيو"، مضيفة أنه "لم يتم إصدار إنذار من أمواج مد عاتية (تسونامي)".

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وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ذكرت أن "زلزالا بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة إيواته والمناطق المحيطة بها"، مضيفة أنه ليس هناك تهديد من حدوث تسونامى، ولم تعلن وقوع أى إصابات بين الأفراد أو الممتلكات.

المصدر : سبوتنك







