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السبت، 10-04-2021 01:05 م

زلزال قوي يهز جاوة الشرقية بإندونيسيا

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الوكيل الإخباري- أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل اليوم السبت، بأن زلزالا بقوة 5,9 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا.

ووقع الزلزال في المحيط على بعد 91 كيلومترا في منطقة بين جنوب وجنوب شرقي مدينة بليتار الإندونيسية.

وذكر المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، أن الزلزال الذي وقع بقوة 6 درجات على عمق 82 كيلومترا، يبعد حوالي 45 كيلومترا جنوب غرب مدينة مالانغ في المقاطعة.

وفقا للمكتب الوطني الإندونيسي للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، فقد بلغت قوة الزلزال 6,7 درجة.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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