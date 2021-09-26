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الأحد، 26-09-2021 11:19 ص

زلزال لمدة 90 دقيقة على سطح المريخ

مريخ


الوكيل الإخباري - كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن حدوث مجموعة زلازل على المريخ فاقت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.

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ووفقا لموقع "بزتس إنسايدر" الأمريكي، فإن الوكالة أكدت أحد الزلازل، الذي رصدته مركبتها "InSight" مؤخراً كان مثيرا للاهتمام، حيث إنه استمر أكثر من 90 دقيقة.


وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه إضافة إلى كون الزلزال المثير طويلا جدا، فقد أنتج أيضا طاقة أكثر 5 مرات من أي زلزال تم اكتشافها سابقا، مشيرة إلى أن هذا الحدث العظيم كان ينتظره العلماء منذ هبوط InSight على سطح المريخ في أواخر عام 2018.


وقال بروس بانيردت، المحقق الرئيسي في مهمة المركبة، لموقع "بزنس إنسايدر"، إنه "بالنظر إلى لُب وقشرة كوكب المريخ، مع الأخذ في الاعتبار أنهما لم يتغيرا كثيرا في الـ4,5 مليار سنة الماضية، يمكننا أيضاً الحصول على لمحة عما كان يبدو عليه كوكب الأرض منذ ذلك الوقت".


وأضاف بانيردت "المريخ يساعدنا في فهم كيفية تشكُل الكواكب الصخرية وكيف تتطور بشكل عام".


والشهر الماضي، سجلت المركبة زلزالين آخرين، حيث سجل المسبار في 25 أغسطس/ آب الماضي، زلزالين بلغت قوتهما 4,2 و 4,1 درجة، وقبل هذه الزلازل، كان أكبر زلزال سجلته وكالة ”ناسا“ زلزالا بقوة 3,7 درجة في عام 2019.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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