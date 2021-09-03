زلزال متوسط القوة في جنوب غرب تركيا

الوكيل الإخباري - وقع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، قبالة سواحل قضاء داتشا التابع لولاية موغلا بجنوب غرب تركيا.

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وأوضحت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" في بيان، أن الزلزال وقع في بحر إيجة عند الساعة 00:12 بالتوقيت المحلي.



وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 8.92 كيلومتر تحت قاع بحر إيجة، وكشف أن مركزه يبعد عن قضاء داتشا مسافة 46.58 كيلومتر.



وحتى الآن لم يبلغ عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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روسيا اليوم